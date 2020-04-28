Блогеры раскрыли способ удовлетворить тягу к путешествиям во время пандемии

Популярные тревел-блогеры раскрыли способ удовлетворить тягу к путешествиям, невозможным в настоящее время из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом пишет Fox News.

Келли Кастилль (Kelly Castille) и Коди Воркман (Kody Workman) считают, что в сложившихся обстоятельствах туристам следует погрузиться в исследование других государств и их жителей. «Начните планировать будущие поездки, посмотрите документальные фильмы о странах, в которых вы никогда не бывали прежде, и найдите неизведанные, скрытые достопримечательности», — посоветовали они.

Также в беседе с порталом блогеры отметили, что с легкостью переносят режим самоизоляции и искренне рады «постоянству, рутине и стабильности», которые отсутствовали в их жизни на протяжении долгого времени.

«У нас не было "домашней жизни" в течение многих лет», — пояснили Кастилль и Воркман, добавив, что проводят каждый день вместе, занимаются спортом, смотрят фильмы и играют в настольные игры. В то же время, по их словам, скоро они, вероятно, начнут «понемногу сходить с ума».

2 апреля сообщалось, что мировые национальные парки и туристические сервисы нашли альтернативу реальным путешествиям во время пандемии коронавируса. Теперь туристы могут увидеть достопримечательности благодаря онлайн-трансляциям. Например, сервис Travel Curious начал организовывать туры в прямом эфире: авторы идеи уже провели виртуальные экскурсии по Нью-Йорку, Сент-Олбансу и Дублину.

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