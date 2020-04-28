Фотограф заснял «световое шоу» дельфинов

Видео: Patrickc_la / YouTube

Калифорнийский фотограф запечатлел «световое шоу» с участием небольшой стаи дельфинов. Несмотря на научное объяснение происходящего, мужчина признался, что это была одна из самых волшебных ночей в его жизни. Видео и комментарии он опубликовал в своем Instagram.

Фотограф Патрик Койн провел несколько часов поисков в темноте у берегов калифорнийского пляжа Ньюпорт. «Мы провели там несколько часов, когда наконец-то появились два дельфина, чтобы начать невероятное сияющее шоу», — пишет Койн. «Через несколько минут появились еще несколько и это было настоящим безумием. Я, честно говоря, все еще перевариваю это», — добавил он.

Необычное явление имеет вполне научное объяснение, пишет Science Alert. В прибрежных районах биолюминесценция вызывается микроскопическими организмами, называемыми динофлагеллятами.

Эколог Ребекка Хельм обратила внимание на видео в своем Twitter, отметив, что «дельфины пугают водоросли и те, в свою очередь, испражняются светом». Позднее Ребекка поправила себя, сказав, что это больше похоже на «маленькие светящиеся приступы паники».

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