В Москве начали готовиться к смягчению ограничений из-за коронавируса

Правительство Москвы готовится к снятию ограничений на работу предприятий, однако точные сроки пока неизвестны. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

«Мы такой план готовим, он находится на финишной стадии по доработке. Проводили совещания с Роспотребнадзором, крупнейшими предприятиями города, проговорили меры по защите персонала от возможного распространения инфекции, этапность открытия предприятий», — сказал Ефимов.

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Он пояснил, что городские власти работают с предприятиями, которые оказывают бытовые услуги, а также с салонами красоты. «Мы и с ними понимаем, как взаимодействовать, в какой последовательности открывать», — отметил Ефимов.

Вместе с тем заммэра не стал раскрывать сроки снятия ограничений, поскольку это решение необходимо согласовывать с эпидемиологами. «На этой неделе досогласуем с Роспотребнадзором и предприятиями набор стандартных требований, которые необходимо будет выполнять. Проработать поэтапность требований, чтобы у всех предприятий в Москве была возможность подготовиться», — заключил Ефимов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. Согласно документу, Роспотребнадзор должен завершить подготовку концепции снятия или смягчения ограничений до 29 апреля.

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