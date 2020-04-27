В Москве оценили возможность смягчить режим изоляции после майских праздников

Власти Москвы оценили возможность смягчить режим изоляции после майских праздников, пишет РИА Новости.

По словам начальника столичного главного контрольного управления Евгения Данчикова, пока власти не видят основания для снятия ограничений после майских праздников. «Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону», — заявил он.

Данчиков указал, что пока наблюдается стадия роста количества больных коронавирусом и напомнил, что сейчас в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения.

Ранее в Роспотребнадзоре поддержали идею продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая. Глава ведомства Анна Попова указала, что «режим разобщения» длится у россиян только два инкубационных периода, однако для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране, нужно, чтобы прошло всего три инкубационных периода.

По последним данным, в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения за сутки, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. Наибольшее число зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За весь период зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.

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