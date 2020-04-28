Россияне назвали возможные сроки завершения самоизоляции: большинство из них убеждены, что ограничительные меры в связи с распространением в стране коронавируса, будут сняты не раньше июня. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру» пишет RT.

Так, за этот вариант проголосовали 62 процента российских граждан, из них треть предполагает, что снятие мер произойдет не ранее июля. В то же время 24 процента участников опроса считают, что самоизоляция будет отменена в мае.

Еще 14 процентов респондентов выбрали вариант «другое», в котором чаще всего отмечали, что, чем раньше будут отменены ограничения, тем лучше.

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Ранее в Роспотребнадзоре поддержали идею продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая. Глава ведомства Анна Попова указала, что «режим разобщения» длится у россиян только два инкубационных периода, однако для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране, нужно, чтобы прошло всего три инкубационных периода.

По последним данным, в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения за сутки, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. Наибольшее число зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За весь период зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.

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