Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».

По его словам, у подобных заболеваний есть определенный цикл в три с половиной месяца. Таким образом, «где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема пойдет на нет», — сказал врач.

26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход из режима ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, будет поэтапный. Однако, уточнил он, окончательный план действий еще не разработан.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова усомнилась, что в ближайшее время можно будет отказаться от режима самоизоляции. По словам Поповой, когда Россия придет к ослаблению ограничений, делать это надо будет поэтапно. «Невозможно все сделать в один момент», — подчеркнула она, призвав не совершать на каждом из этапов тех ошибок, которые могут замедлить движение к улучшению эпидемиологической обстановки.

Число случаев заражения в России за время пандемии превысило 80 тысяч. Только за последние сутки выявлено более 6300 случаев. По всему миру зарегистрировано 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 200 тысяч человек скончались, излечились свыше 800 тысяч заразившихся.

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