Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:54, 24 июня 2026Ценности

В сети посмеялись над скромным обручальным кольцом Зендеи

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Michael Buckner / Variety via Getty Images

Обручальное кольцо американской актрисы Зендеи иронично оценили в сети. Пост на эту тему появился в Telegram-канале «Героиня Татлера».

Автор публикации разместила фотографию телезвезды с одной из последних премьер фильма «Человек-паук: Новый день». Тогда знаменитость появилась на публике с золотым обручальным кольцом без бриллиантов от актера Тома Холланда. По оценкам ювелиров, его стоимость варьируется от 2000 до 10 000 долларов (от 149 до 749 тысяч рублей).

«Если судить по обручальному кольцу Зендеи, можно сделать вывод, что Том Холланд в этом году перешел с УСН [упрощенная система налогообложения] на НДС [налог на добавленную стоимость]», — посмеялась над скромным украшением администратор канала.

Что изменилось в Налоговом кодексе России в 2026 году?

С 1 января 2026 года в России вступают в силу поправки в Налоговый кодекс. Во-первых, ставка НДС выросла с 20 до 22 процентов для большинства товаров и услуг. Во-вторых, порог выручки для обязательной уплаты НДС для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения (УСН), будет снижаться поэтапно. В 2026-м пороговый доход — 20 миллионов рублей.

Это значит, что если ваша компания на УСН заработала в 2025 году больше 20 миллионов рублей, то с 1 января 2026-го вы автоматически становитесь плательщиком НДС.

При этом к новым условиям предусмотрены послабления, чтобы бизнес успел хоть как-то адаптироваться. Предприниматели смогут выбрать: платить НДС по основной ставке 22 процента и принимать «входной» налог к вычету либо использовать специальные ставки 5 или 7 процентов, но без права на вычеты.

О свадьбе Зендеи и Тома Холланда стало известно от стилиста актрисы Лоу Роуча, который раскрыл правду о тайной женитьбе пары на красной дорожке вручения наград Гильдии киноактеров США. Он заявил журналистам, что церемония уже состоялась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайной переписки с Зеленским. Кто еще был в секретном чате и что там обсуждали?

    Обострение отношений между Украиной и Польшей назвали театральным представлением

    Туристка отправилась с мужем плавать с маской и осталась без ноги

    Уничтоженное Россией новейшее американское оружие ВСУ оказалось секретным

    Российский город затопило после смерча

    Соседка рассказала на видео о московском потрошителе

    В сети посмеялись над скромным обручальным кольцом Зендеи

    Назван фаворит чемпионата мира по футболу по итогам второго тура

    Иммунолог оценил сообщения о вспышке лихорадки денге среди российских туристов

    Раскрыты подробности об уничтоженном новейшем американском оружии ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok