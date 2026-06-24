В сети посмеялись над скромным обручальным кольцом Зендеи

Обручальное кольцо американской актрисы Зендеи иронично оценили в сети. Пост на эту тему появился в Telegram-канале «Героиня Татлера».

Автор публикации разместила фотографию телезвезды с одной из последних премьер фильма «Человек-паук: Новый день». Тогда знаменитость появилась на публике с золотым обручальным кольцом без бриллиантов от актера Тома Холланда. По оценкам ювелиров, его стоимость варьируется от 2000 до 10 000 долларов (от 149 до 749 тысяч рублей).

«Если судить по обручальному кольцу Зендеи, можно сделать вывод, что Том Холланд в этом году перешел с УСН [упрощенная система налогообложения] на НДС [налог на добавленную стоимость]», — посмеялась над скромным украшением администратор канала.

Что изменилось в Налоговом кодексе России в 2026 году? С 1 января 2026 года в России вступают в силу поправки в Налоговый кодекс. Во-первых, ставка НДС выросла с 20 до 22 процентов для большинства товаров и услуг. Во-вторых, порог выручки для обязательной уплаты НДС для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения (УСН), будет снижаться поэтапно. В 2026-м пороговый доход — 20 миллионов рублей. Это значит, что если ваша компания на УСН заработала в 2025 году больше 20 миллионов рублей, то с 1 января 2026-го вы автоматически становитесь плательщиком НДС. При этом к новым условиям предусмотрены послабления, чтобы бизнес успел хоть как-то адаптироваться. Предприниматели смогут выбрать: платить НДС по основной ставке 22 процента и принимать «входной» налог к вычету либо использовать специальные ставки 5 или 7 процентов, но без права на вычеты.

О свадьбе Зендеи и Тома Холланда стало известно от стилиста актрисы Лоу Роуча, который раскрыл правду о тайной женитьбе пары на красной дорожке вручения наград Гильдии киноактеров США. Он заявил журналистам, что церемония уже состоялась.