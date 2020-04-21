Россиян предупредили о существовании коронавируса после завершения эпидемии

Эпидемия коронавируса может завершиться к лету, но сам вирус не исчезнет. Об этом заявил ведущий пульмонолог России Александр Чучалин, передает РИА Новости.

Чучалин сравнил коронавирус с так называемой «испанкой». По его словам, «этот вирус никуда не делся, он по сегодняшний день есть, такая же судьба ждет и COVID-19».

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15 апреля Чучалин заявил, что Россия находится во второй, более активной волне, распространения коронавируса. По его словам, первая волна была «вялая», однако вирус «набрал потенциал», Он уточнил, что у инфекции «высокая трансмиссия — один человек заражает двух-трех, иногда четыре.

За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии превысило 50 тысяч. Умерли 456 человек.

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