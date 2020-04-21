Кремль указал на единственный вариант борьбы с коронавирусом

Cамоизоляция — это нелегкое время, однако для снижения эпидемиологической опасности альтернативы нет. На единственный вариант борьбы с коронавирусом указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 21 апреля.

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«Мы все рассчитываем на сознательность и дисциплинированность друг друга», — сказал он.

Песков добавил, что конкретных решений в вопросе выхода из самоизоляции пока не принималось. Он подчеркнул, что российский лидер постоянно консультируется по этому вопросу с экспертами.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что пик распространения нового вируса еще впереди, но благодаря ограничительным мерам процесс распространения удалось замедлить.

За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии превысило 50 тысяч. Умерли 456 человек.

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