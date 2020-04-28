Генерал и полковник Главной военной прокуратуры России заразились коронавирусом

Коронавирус обнаружили у начальника 3-го управления Главной военной прокуратуры (ГВП) генерал-майора Игоря Шаболтанова и его заместителя полковника Бориса Хубиева. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, проведенные лабораторные исследования подтвердили у них наличие COVID-19. Сотрудники 3-го управления надзирают за расследованием уголовных дел, участвуют в судебных заседаниях, утверждают и передают в суд материалы уголовных дел. Военный санэпиднадзор для предотвращения распространения опасной инфекции потребовал ввести на территории этого подразделения так называемую обсервацию — комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага инфекционного заболевания.

Сотрудников, которые контактировали с заболевшими, отправили домой, а в самих помещениях военной прокуратуры провели дезинфекцию. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить массовое распространение инфекции среди личного состава ведомства, отметил источник издания. Главный военный прокурор Валерий Петров и его заместители здоровы и выполняют свои служебные обязанности.

ГВП располагается в одном здании с Главным военным следственным управлением (ГВСУ) Следственного комитета России, но там ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено.

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