В управлении российской полиции нашли восемь зараженных коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе у восьми полицейских, работающих в региональном управлении МВД обнаружен коронавирус. Об этом, 8 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на окружной штаб по профилактике инфекции.
По данным агентства, заразившихся силовиков обследовали и изолировали. Помимо сотрудников полиции из города Салехард заразились два вахтовых рабочих Еты-Пуровского нефтяного месторождения. Таким образом, по состоянию на 8 апреля в регионе подтвержден 41 случай COVID-19.
1 апреля сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил четырех заместителей на самоизоляцию.
По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения