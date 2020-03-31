Российским полицейским отменили отпуска из-за коронавируса

В региональных управлениях МВД полицейским отменили отпуска из-за коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Отпуска для сотрудников приостановлены из-за эпидемиологической ситуации», — отметил источник. По его словам, отмена отпусков введена бессрочно — до особого распоряжения.
30 марта сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) отправил следователей по домам из-за коронавируса. Глава ведомства Александр Бастрыкин издал несколько распоряжений о сокращении числа сотрудников на рабочих местах. В частности, было принято решение о максимальном сокращении присутствия на рабочих местах женщин до 6 апреля. Это касается как региональных следователей, так и работающих в центральном аппарате СКР.
По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом, 500 из них зафиксировали в минувшие сутки. Больше всего инфицированных находятся в Москве — 1613 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения