Глава МВД отправил четырех заместителей на самоизоляцию

Глава МВД Владимир Колокольцев отправил четырех заместителей на самоизоляцию. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, основанием для такого решения стали подозрения врачей, что генерал-лейтенант полиции Виталий Шулика мог заразиться коронавирусом от своей родственницы, которая якобы побывала за границей. Тест на инфекцию, взятый у высокопоставленного полицейского несколько недель назад, дал положительный результат, в связи с чем в режим самоизоляции отправились общавшиеся с ним заместители министра: 63-летний статс-секретарь Игорь Зубов, 63-летний генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин и 59-летний генерал-полковник полиции Аркадий Гостев.
Все последующие тесты на коронавирус у заместителей министра МВД показывали отрицательный результат.
Ранее сообщалось, что Невьянский городской суд Свердловской области из-за пандемии, вызванной коронавирусом, впервые провел заседание по делу с использованием мессенджера WhatsApp.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения