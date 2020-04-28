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Найден способ безопасного посещения ресторанов после пандемии коронавируса

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Кадр: TeleMadrid

В испанских ресторанах введут новые меры безопасности после пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

По данным газеты, местные рестораторы нашли способ защитить посетителей при помощи пластиковых конструкций, установленных на столиках. Так люди смогут встречаться и ужинать вместе, соблюдая при этом правило социального дистанцирования.

Подобные меры уже приняли в Леганесе: в одном из заведений города столики оборудовали рамками, изготовленными из материала для защиты касс в местных супермаркетах. Предполагается, что после снятия карантина посетителей будут встречать официанты в масках и перчатках и предлагать пройти к столу мимо других «изолированных» гостей.

По мнению владельцев ресторана, это позволило бы гостям наслаждаться едой и напитками, не беспокоясь о возможности заразиться от человека, сидящего перед ними, или проходящих мимо людей.

В свою очередь, власти Мадрида рассматривают вопрос об увеличении открытых площадей, предоставляемых ресторанам, чтобы позволить им разместить посетителей максимально удаленно друг от друга. Кроме того, ночные клубы города собираются последовать примеру китайских, где персонал и гости обязаны носить маски, измерять температуру и пользоваться дезинфицирующим гелем для рук.

Ранее сообщалось, что в Италии нашли способ безопасного загара после пандемии коронавируса. Местные дизайнеры предложили установить на пляжах двухметровые плексигласовые экраны. Однако идея вызвала критику спасателей, заявивших о том, что люди «просто умрут в кабинках от обезвоживания, оказавшись там в жару».

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