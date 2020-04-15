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Найден способ безопасного загара на пляже после пандемии коронавируса

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Фото: Nuova Neon Group

В Италии нашли способ безопасного загара после пандемии коронавируса. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает The Sun.

Дизайнеры компании Nuova Neon Group Due предложили установить на пляжах плексигласовые экраны, использующиеся в аптеках и банковских кассах страны для разделения посетителей. Предполагается, что стены будут иметь двухметровую высоту, ширину 4,5 метра и образовывать кабинки для для отдыхающих.

Идея дизайнеров вызвала критику итальянских спасателей. «Люди просто умрут от обезвоживания, оказавшись там в жаркую погоду», — заявил президент спасательного кооператива Римини Мауро. Местные СМИ также оказались не в восторге от кабинок, назвав их «курятниками».

Однако эксперты не исключают, что подобные идеи станут нормой после пандемии коронавируса: социальное дистанцирование может потребоваться до 2022 года. Туристам придется сохранять расстояние на пляжах даже после стабилизации эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что государства Шенгенской зоны могут ввести новые требования для получения визы, в том числе, предоставление отрицательного теста на коронавирус. Подобные требования уже применялись к гражданам стран, переживших эпидемии свиного гриппа, а также лихорадки Эбола.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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