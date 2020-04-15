Найден способ безопасного загара на пляже после пандемии коронавируса

В Италии нашли способ безопасного загара после пандемии коронавируса. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает The Sun.

Дизайнеры компании Nuova Neon Group Due предложили установить на пляжах плексигласовые экраны, использующиеся в аптеках и банковских кассах страны для разделения посетителей. Предполагается, что стены будут иметь двухметровую высоту, ширину 4,5 метра и образовывать кабинки для для отдыхающих.

Идея дизайнеров вызвала критику итальянских спасателей. «Люди просто умрут от обезвоживания, оказавшись там в жаркую погоду», — заявил президент спасательного кооператива Римини Мауро. Местные СМИ также оказались не в восторге от кабинок, назвав их «курятниками».

Однако эксперты не исключают, что подобные идеи станут нормой после пандемии коронавируса: социальное дистанцирование может потребоваться до 2022 года. Туристам придется сохранять расстояние на пляжах даже после стабилизации эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что государства Шенгенской зоны могут ввести новые требования для получения визы, в том числе, предоставление отрицательного теста на коронавирус. Подобные требования уже применялись к гражданам стран, переживших эпидемии свиного гриппа, а также лихорадки Эбола.

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