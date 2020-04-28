Российские регионы начали вводить пропускной режим вслед за Москвой

Российские регионы вслед за Москвой и Подмосковьем начали вводить пропускной режим из-за коронавируса: такой опыт уже переняли власти Тульской области. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на местное правительство.
Режим начнет действовать в регионе с 30 апреля. «С 09:00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области», — указано в сообщении.
Въезд и выезд в регион будут осуществляться только по цифровым пропускам при необходимости поехать на работу, по личным или семейным делам, а также для обращения за медицинской помощью. Кроме того, въезжающих на территорию Тульской области будут выборочно проверять на коронавирус.
Также, по данным «Комсомольской правды», с 5 мая аналогичный режим начнет действовать во Владимирской области. Власти региона посчитали, что цифровые пропуска дают много возможностей: в частности, таким образом удастся избежать мошенничества со справками, по которым на сегодняшний день передвигаются по городу граждане, вынужденные посещать работу.
Для посещения врача во Владимирской области пропуск не будет нужен, как и для походов в магазины и аптеки. Цифровой пропуск на 24 часа можно будет оформить не более двух раз в неделю для решения личных и семейных дел, например, поездки к близким родственникам, рассказал директор департамента региональной политики Денис Лякишев.
Ранее 28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление режима самоизоляции в столице еще на две недели — то есть с 28 апреля до 12 мая.
Режим всеобщей самоизоляции в Москве начал действовать 30 марта, при нем гражданам можно выходить на улицу для походов в магазин, аптеку, медучреждение, выгула собак и выноса мусора, а также для поездок на работу. С 15 апреля в столице начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. С 22 апреля москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию, как зараженных коронавирусом.
По данным на 28 апреля, число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 3075, общее количество инфицированных горожан приблизилось к 50 тысячам. Всего в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек. С 27 по 28 апреля умерли 72 пациента, выздоровели — 1110.