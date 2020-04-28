Казахстанец устроил салют во время режима ЧП из-за коронавируса

Житель Казахстана отпраздновал день рождения фейерверком, нарушив режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Nur.kz.

47-летний житель Атырау устроил салют вечером 27 апреля во дворе частного дома. Полиция составила на него два протокола — за нарушение режима ЧП и применение пиротехники в населенном пункте. Материалы направлены в суд. Всего с 16 марта полицейские выявили более тысячи нарушений и арестовали 300 человек.

Ранее жители Караганды устроили массовую дискотеку под открытым небом, несмотря на карантин.

Режим ЧП продлили в Казахстане до 11 мая, однако некоторые ограничения начали ослаблять. В частности, жителям Нур-Султана разрешили прогулки во дворе и посещение дачных участков. Кроме того, в столице возобновил работу ряд предприятий. По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом более 3000 человек. Выздоровели 754 пациента, скончались 25.

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