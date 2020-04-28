В Казахстане рассказали об ослаблении карантина

Блокпосты в столице Казахстана Нур-Султане будут работать до окончания режима чрезвычайного положения. Об этом заявил заместитель акима (главы) города Бахтияр Макен, передает «Sputnik Казахстан».

По его словам, местные власти рассмотрят вопрос открытия салонов красоты и парикмахерских на третьем этапе ослабления карантинных мер. Ограничения связаны с тесным контактом между работниками и клиентами, что может стать риском заражения коронавирусом, напомнил Макен.

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На рассмотрении городских властей находится вопрос запуска общественного транспорта. По словам Макена, он будет поднят после 11 мая по решению государственной комиссии. При этом обучение столичные школьники и студенты продолжат в дистанционном режиме до конца учебного года. Открывать детские сады также не планируется.

27 апреля стало известно о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения в Казахстане. В то же время правительство начало постепенно снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. С 27 апреля жителям Нур-Султана разрешили выходить на прогулку во дворах и посещение дачных участков. В столице возобновили работу ряд предприятий.

По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2982 человека, 25 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило три миллиона человек; 211 тысяч скончались, 922 тысячи излечились.

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