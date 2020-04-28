В Казахстане рассказали об ослаблении карантина

Блокпосты в столице Казахстана Нур-Султане будут работать до окончания режима чрезвычайного положения. Об этом заявил заместитель акима (главы) города Бахтияр Макен, передает «Sputnik Казахстан».
По его словам, местные власти рассмотрят вопрос открытия салонов красоты и парикмахерских на третьем этапе ослабления карантинных мер. Ограничения связаны с тесным контактом между работниками и клиентами, что может стать риском заражения коронавирусом, напомнил Макен.
На рассмотрении городских властей находится вопрос запуска общественного транспорта. По словам Макена, он будет поднят после 11 мая по решению государственной комиссии. При этом обучение столичные школьники и студенты продолжат в дистанционном режиме до конца учебного года. Открывать детские сады также не планируется.
27 апреля стало известно о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения в Казахстане. В то же время правительство начало постепенно снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. С 27 апреля жителям Нур-Султана разрешили выходить на прогулку во дворах и посещение дачных участков. В столице возобновили работу ряд предприятий.
По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2982 человека, 25 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило три миллиона человек; 211 тысяч скончались, 922 тысячи излечились.