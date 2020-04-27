В Казахстане жилой дом второй раз закроют на карантин

В казахстанском городе Павлодар второй раз закрывают на карантин многоэтажный дом, один из жильцов которого заразился коронавирусом. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает «Sputnik Казахстан».

К дому подъехали полицейские и врачи в защитных костюмах, у подъезда выставили ограждения, никого из жильцов не выпускают на улицу.

Многоэтажка была первым домом, закрытым на 14-дневный карантин в Павлодаре. Здание находилось под охраной полиции. 23 апреля двери открыли, но через четыре дня стало известно, что дом снова окажется на карантине. Жильцы сдают тесты на коронавирус.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения (ЧП), введенного в стране из-за распространения коронавируса. Он призвал готовиться к посткризисному периоду, который начнется после снятия карантинных ограничений. По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2780 человек, 25 пациентов умерли.

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