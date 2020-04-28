В России рассказали о здоровье Ким Чен Ына

С лидером КНДР Ким Чен Ыном все хорошо, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по сотрудничеству Совета Федерации и парламента Северной Кореи Олег Мельниченко.

Он рассказал, что пообщался с послом КНДР в России. «Если бы у лидера Северной Кореи были бы какие-то проблемы со здоровьем, он бы обязательно нас проинформировал», — добавил Мельниченко.

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Ранее 28 апреля об отсутствии проблем со здоровьем у Ким Чен Ына сообщил глава южнокорейского Министерства по делам национального объединения Ким Ён Чхоль. По его словам, лидер КНДР жив и занимается государственными делами в обычном режиме.

Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике, а 15 апреля пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни северокорейского лидера, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ КНДР.

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