Трамп рассказал о состоянии Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп рассказал о состоянии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

По словам американского президента, он имеет точное представление о том, как сейчас себя чувствует Ким Чен Ын. «Но я не могу сейчас говорить на данную тему», — сказал он. Затем Трамп выразил надежду на то, что у северокорейского лидера «все хорошо».

Обращаясь к журналистам, он предположил, что информация о Ким Чен Ыне станет известна им «в не очень отдавленном будущем».

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Вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Она ссылалась на «очень солидный источник». Часть источников сообщает, что Ким находится в вегетативном состоянии после операции на сердце, другие указывают, что он жив и здоров, однако на публике пока не появлялся.

Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике. В связи с этим появились спекуляции по поводу здоровья. 15 апреля политик пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ КНДР.

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