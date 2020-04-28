Застрявшие в США российские школьники вернутся на родину

Российские школьники, застрявшие в США, вернутся на родину. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, говорится в сообщении диппредставительства на странице в Facebook.

Он отметил, что вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву формируется непросто. «Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров», — сказал Антонов. По его словам, помимо школьников, среди пассажиров есть пожилые люди, которые находятся на реабилитации после операции. Сейчас посольство пытается собрать учеников из 15 штатов.

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Дипломат добавил, что проблема возвращения школьников не будет решена этим рейсом, поскольку посольство еще выясняет точное число российских учеников, которые сейчас находятся в США, их имена и контакты.Большинству школьников предстоит сделать несколько пересадок, рассказал Антонов. Для некоторых из них дорогу до Нью-Йорка оплатили из средств, собранных российскими дипломатами.

Сейчас общественная организация «Русская молодежь Америки» составила график встреч учеников в аэропортах Нью-Йорка, чтобы в срок доставить их к стойке регистрации. Кроме того, члены организации также расселяют в семьях нескольких подростков, которые прибыли заранее. Некоторых школьников отказались привезти из отдаленных населенных пунктов в местные аэропорты.

Ранее в посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь. Они прибыли в Соединенные Штаты по учебным или ознакомительным программам. После начала эпидемии коронавируса как минимум 74 школьника оказались в трудной ситуации.

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