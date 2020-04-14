В США отреагировали на информацию о застрявших школьниках из России

Посольство США в России прокомментировало ситуацию с российскими школьниками, которые не могут вернуться на родину. Об этом пишет РИА Новости.

В диппредставительстве отметили, что Госдепартамент не финансировал и не выдавал гранты на программы для учащихся, в том числе из России, но готов оказать им поддержку.

Ранее в посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь. Они прибыли в Соединенные Штаты по учебным или ознакомительным программам. После начала эпидемии коронавирусной инфекции как минимум 74 школьника оказались в трудной ситуации. Некоторых выставили из домов, где они жили.

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