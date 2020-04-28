SpaceX обвинили в создании оружия против России

Cистема околоземных спутников Starlink компании SpaceX может использоваться Пентагоном для целеуказания высокоточного оружия, пишет в «Звезде» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Автор уверен, что американская стророна для противодействия российскому гиперзвуковому оружию развернет группировки из несколько тысяч малых спутников, обеспечивающих работу перспективной системы боевого управления и наблюдения Advanced Battle Management and Surveillance (ABMS).

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Леонков обвиняет SpaceX в том, что созданные данной компанией спутники Starlink обеспечат необходимую пропускную способность для передачи данных ABMS.

Ранее в апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не будет объединяться со SpaceX, поскольку последняя является подрядчиком Петагона. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, комментируя данное высказывание чиновника, заметил, что «Роскосмос» продает в США ракетные двигатели, которые используются в составе ракет, выводящих американские военные космические аппараты.

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