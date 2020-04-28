Стартовал третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»

Стартовал третий сезон всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Об этом говорится в пресс-релизе президентской платформы «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По случаю старта третьего сезона кубка прошла онлайн пресс-конференция с участием министра науки и высшего образования Росии Валерия Фалькова, гендиректора платформы «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Мау и других.

«Несмотря на необычный формат дистанционного мероприятия, это очень символично, что кубок по менеджменту запускается именно в таких сложных условиях. Те решения, которые принимает топ-менеджмент крупных компаний, сегодня на вес золота», — сказал Фальков. Он добавил, что проходящий конкурс — один из примеров интегрированных инструментов, которые помогают выстроить молодежи более тесный контакт с потенциальными работодателями и дать им импульс к началу карьеры.

Мау, в свою очередь, назвал управление и наукой, и искусством, и интеллектом. «Это то, что мы ждем от участников конкурса, то, что приносит успех», — подчеркнул он.

Подать заявку на участие в кубке «Управляй!» можно до 1 июля. После этого всех желающих ждут образовательные этапы. Для удобства вузов они будут проходить в две волны. Первая стартует уже 18 мая, вторая — 1 июня. Именно результаты этих этапов вузы смогут засчитывать студентам как альтернативу учебным практикам. Участники, успешно прошедшие отборочный этап, будут готовиться к очным состязаниям, которые запланированы на август-октябрь.

К запуску третьего сезона «Управляй!» организаторы подготовили значительное обновление заданий, которые войдут в основу проекта. В том числе актуализирован игровой сценарий бизнес-симулятора, который поставит перед участниками задачу вывести компанию из экономической турбулентности. Новая модель уже апробирована в специальном этапе чемпионата по стратегии и управлению Global Management Challenge для участников конкурса «Лидеры России».

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!