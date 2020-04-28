Определен срок появления коллективного иммунитета к коронавирусу в Швеции

Коллективный иммунитет к коронавирусу выработается у шведов в мае. Соответствующий срок определила посол страны в США Карин Ульрика Олофсдоттер в интервью радио NPR

По ее данным, в настоящее время уже у трети жителей Стокгольма выработались антитела к инфекции. Тем не менее вопрос о том, как долго сохранятся иммунитет, остается открытым, признала Олофсдоттер. Однако власти Швеции не собираются менять курс страны на противодействие коронавирусу.

«Мы преследуем ту же цель, что и все другие страны, — спасти как можно больше жизней и защитить здоровье населения. Таким образом, мы сталкиваемся с той же реальностью, что и все остальные. Но (...) все страны разные — политики принимают меры, которые, по их мнению, работают лучше всего для их страны», — объяснила диппредставитель.

Как свидетельствует шведская статистика по смертности от SARS-CoV-2, 90 процентов умерших составляют люди старше 70 лет, и только один процент летальных случаев приходится на граждан моложе 50 лет. Число зараженных в Швеции превысило 18 тысяч, из них 2,2 тысячи пациентов скончались.

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Швеция, а также Финляндия, Дания, Исландия и Норвегия отказываются вводить жесткие ограничения для противодействия распространению коронавируса. В частности, жителям разрешено гулять на улицах, посещать парки и скверы. В Финляндии подобную политику объяснили тем, что нахождение на свежем воздухе позитивно сказывается на здоровье людей.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 27 апреля, в мире более 3 миллионов зараженных коронавирусом, из них 208 тысяч скончались, более 878 тысяч излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Франция и Германия. В России заразились 87 147 человек.

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