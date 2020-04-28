Муж доверил жене подстричь себя и стал похож на героя фильма «Тупой и еще тупее»

Американец доверил жене подстричь себя кухонными ножницами во время карантина и пожалел об этом. Его историю приводит Mirror.

32-летнему Джошу Брингедалю (Josh Bringedahl) из Мичигана потребовались услуги парикмахера, однако все салоны красоты в его районе оказались закрыты из-за мер предосторожности, введенных властями на фоне распространения коронавирусной инфекции. Тогда его супруга Рейчал предложила помощь: по словам мужчины, она была крайне уверена в своих навыках, несмотря на то что никогда прежде не делала стрижек.

В итоге Рейчал подстригла мужа кухонными ножницами и станком для бритья. Как рассказал Брингедаль, жена сначала побрила его по бокам, а затем отрезала волосы на макушке. «Я понял, что что-то пошло не так, когда она внезапно начала смеяться», — признался американец.

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В результате, по рассказу Брингедаля, его новая стрижка напоминала прическу персонажа актера Джима Керри из комедии «Тупой и еще тупее». «Перед тем как Рейчал взяла в руки ножницы, я подумал: как здорово — жена сможет сэкономить нам деньги. Но, увидев свое отражение в зеркале, я понял, что этому не бывать. Честное слово, я очень скучаю по парикмахерам», — поделился мужчина.

Брингедалю пришлось посмотреть несколько видеоуроков от профессиональных мастеров, чтобы привести в порядок свою испорченную прическу.

Ранее в апреле мужчины пожаловались на женщин, которые «изуродовали» им внешность во время режима самоизоляции. Например, 28-летнему Максу Брэхаму (Max Braham) из Чиппенхема пришлось сбрить все волосы после того, как попытка его девушки Аризоны Иствуд (Arizona Eastwood) подстричь его в домашних условиях не увенчалась успехом.

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