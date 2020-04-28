Опасавшийся покушения полковник МВД случайно подорвал себя гранатой

Подорвавшийся на гранате в Волгограде полковник МВД в отставке Владимир Лазарев пришел в себя после операции и смог дать пояснение по случившемуся инциденту. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 28 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавший признался, что боеприпас принадлежал ему. Telegram-канал Life Shot отмечает, что ранее на Лазарева уже готовили покушение и он, опасаясь за свою жизнь, нашел эту гранату, разминировал и оставил себе. Незадолго до происшествия мужчина забрал ее с дачи и перевозил в своем автомобиле. Чека, по его словам, отлетела случайно.

Ранее 28 апреля сообщалось, что следователи склоняются к тому, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с боеприпасом самим потерпевшим. В его гараже были изъяты патроны различного калибра, происхождение которых сейчас устанавливается.

Лазарев прооперирован, из ран извлечены осколки гранаты. Он пришел в себя, но медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

27 апреля в Волгограде на улице Хорошева взорвался полковник МВД в отставке. Взрыв произошел в момент, когда высокопоставленный ветеран регионального управления МВД подошел к автомобилю и открыл водительскую дверь. Лазарева отбросило на несколько метров, к нему подбежали очевидцы и вызвали скорую помощь. Хотя полицейский уже в отставке, на его поясе висела кобура, в которой, предположительно, был пистолет Макарова. Место взрыва находится рядом с последним местом службы потерпевшего.

СКР возбудил уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Покушение на убийство») и 222 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

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