Названа версия подрыва полковника МВД

В ходе расследования подрыва в Волгограде 69-летнего полковника МВД в отставке Владимира Лазарева появилась приоритетная версия произошедшего. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, следователи склоняются к тому, что имело место неосторожное обращение с боеприпасом потерпевшим. Версия о незаконном хранении боеприпасов и неосторожном обращении с ними со стороны самого пострадавшего отрабатывается в числе прочих, заявила «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Наталья Рудник.

По ее словам, в гараже полковника в отставке изъяты патроны различного калибра, происхождение которых сейчас устанавливается.

Лазарев прооперирован, из него извлечены осколки гранаты. Он пришел в себя, но медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

27 апреля в Волгограде на улице Хорошева взорвался полковник МВД в отставке. Взрыв произошел в момент, когда высокопоставленный ветеран регионального управления МВД подошел к автомобилю и открыл водительскую дверь. Лазарева отбросило на несколько метров, к нему подбежали очевидцы и вызвали скорую помощь. Хотя полицейский уже в отставке, на его поясе висела кобура, в которой, предположительно, был пистолет Макарова. Место взрыва находится рядом с последним местом службы потерпевшего.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и 222 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

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