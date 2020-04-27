В деле взорванного полковника МВД появился загадочный пистолет

В деле взорванного в Волгограде 69-летнего полковника МВД в отставке Владимира Лазарева появился загадочный пистолет. Об этом в понедельник, 27 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, взрыв на улице Хорошева произошел в момент, когда высокопоставленный ветеран регионального управления МВД подошел к автомобилю и открыл водительскую дверь. Лазарева отбросило на несколько метров, к нему подбежали очевидцы и вызвали скорую помощь. Хотя полицейский находится в отставке, на его поясе висела кобура, в которой находился, предположительно, пистолет Макарова. Место взрыва находится рядом с последним местом службы потерпевшего.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Рудник, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и 222 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Пострадавший находится в реанимационном отделение больницы, врачи борются за его жизнь.

Ранее 27 апреля сообщалось, что на месте взрыва в Волгограде были обнаружены осколки гранаты.

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