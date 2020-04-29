Врач объяснил вспышку атипичной пневмонии в России до коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев объяснил вспышку атипичной пневмонии, которая произошла в России в конце прошлого года, за несколько месяцев до вспышки коронавируса. Об этом он рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда».

Врач подтвердил, что в конце прошлого года в подмосковных школах вводили карантин из-за атипичной пневмонии. Однако, по его словам, это был не COVID-19, а микоплазменная пневмония. «То есть атипичная бактерия, но не вирус», — пояснил Авдеев.

Пульмонолог объяснил, что микоплазма может передаваться от человека к человеку, а иногда и провоцировать вспышки заболевания в коллективах. «Но это совсем другая инфекция», — заверил он.

Ранее Сергей Авдеев назвал самый важный симптом тяжелой формы коронавируса. Им является одышка, а не температура и кашель. Нехватка воздуха сигнализирует о более тяжелой форме заболевания, пояснил медик.

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