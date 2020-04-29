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На Южном Урале пообещали выполнить нацпроекты в срок

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Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Все мероприятия по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Челябинской области будут выполнены в срок, заявил вице-губернатор южноуральского региона Сергей Шаль. Об этом сообщает газета «Нязепетровские вести».

«Сейчас ведется контрактование, и с наступлением строительного сезона все наши планы по благоустройству, безусловно, будут выполнены», — пообещал чиновник.

В Нязепетровске летом текущего года планируется завершить благоустройство парка и продолжить асфальтирование дворовых территорий. Также центр города будет украшен сотнями цветов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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