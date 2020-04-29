Молодожены застряли в медовом месяце на райском острове благодаря коронавирусу

Ирландский блогер и его жена застряли на островах Кука из-за отмены авиарейсов в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает Daily Mail.

В начале марта молодожены Стефан и Сабина Палмеры (Stephen & Sabina Palmer) прибыли на Раротонг — самый большой из островов архипелага Кука в Тихом океане, чтобы провести там медовый месяц. 26 марта они должны были улететь в Новую Зеландию, а оттуда вернуться домой, но оказалось, что все рейсы отменены.

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Супруги признались, что несколько дней паниковали и «сходили с ума», пытаясь купить любые билеты, чтобы улететь в Европу. «Каждый забронированный нами рейс отменялся, и это вызывало все больший стресс. Мы даже забыли, как были счастливы на острове», — признался Стефан.

После того как сорвалась очередная попытка улететь, которая обошлась бы молодоженам в 2,5 тысячи евро (200 тысяч рублей), они смирились с ситуацией и решили просто остаться на райском острове.

«Неопределенность была хуже всего, а как только мы приняли решение, с наших плеч словно свалился груз», — отметил блогер.

Теперь пара продолжает медовый месяц в изоляции, занимаясь йогой, снорклингом (плаванием с маской и дыхательной трубкой) и рыбалкой. Их положение облегчает то, что на курорте до сих пор не выявлено ни одного случая коронавируса, хоть и приняты меры для обеспечения безопасности населения.

Например, подверженным риску заразиться жителям выдали оранжевые флаги, которые они могут выставлять возле домов, а в случае, если им понадобится медицинская помощь, заменять их на белые. Кроме того, в общественных местах действует социальное дистанцирование, и гости могут воспользоваться бесплатными антисептиками для рук.

В то же время на курорте нет никаких ограничений по перемещению людей, и туристы могут спокойно отдыхать на пляжах.

Острова Кука входят в список государств, все еще свободных от коронавируса. По последним данным, ни одного случая заражения не зафиксировано в 15 странах мира и 11 заселенных территориях.

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