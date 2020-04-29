Обнаружена гигантская планета намного больше Юпитера

Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d, масса которой в три раза больше массы Юпитера. Она находится в системе Kepler-88, удаленной от Земли на 1243 световых лет. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astronomical Journal.

Ученые проанализировали данные, полученные в течение шести лет с помощью телескопа Кек I (Гавайи), на котором установлен спектрометр высокого разрешения HIRES. Им удалось подтвердить, что у звезды Kepler-88 имеется четвертая планета с периодом обращения четыре года и эллиптической орбитой.

Две другие планеты — Kepler-88 b и Kepler-88 c — находятся намного ближе к звезде. Мининептун Kepler-88 b делает оборот за 11 дней, что составляет почти половину 22-дневного периода обращения Kepler-88 c размером с Юпитер.

Ранее, в апреле 2020 года, астрономы Аризонского университета сообщили, что гигантская экзопланета Дагон, или Фомальгаут b, которую наблюдали в 2004-2006 годах у звезды Фомальгаут, на самом деле никогда не существовала. Объект, который был похож на планету, оказался редким явлением — столкновением двух небесных тел размером с астероид.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!