Черная дыра породила уникальную разновидность планет

Астрономы впервые зафиксировали уникальное космическое явление, когда крупная звезда пережила сближение со сверхмассивной черной дырой, потеряв при этом внешнюю оболочку. Специалисты предсказывают, что в будущем звезда превратится в новую разновидность планет из-за постоянного уменьшения массы. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте НАСА.

Ученые получили данные с помощью рентгеновских телескопов Chandra и XMM-Newton. На расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли, в галактике GSN 069, гигантская красная звезда подошла слишком близко к сверхмассивной черной дыре, чья масса сравнима с 400 тысячами Солнц. Приливные силы черной дыры сорвали со звезды внешние слои, содержащие водород, породив белый карлик, окруженный облаком газа.

Сам белый карлик остался на эллиптической орбите, совершая оборот вокруг черной дыры каждые девять часов. Каждый раз, достигая ближайшей к ней точки, остатки от внешней оболочки звезды попадают в аккреционный диск и испускают вспышку рентгеновских лучей.

Согласно предсказанию астрономов, потеря массы звездой и испускание гравитационных волн приведет к увеличению радиуса орбиты звезды и изменению ее формы в сторону более круглой. Примерно через триллион лет белый карлик достигнет массы Юпитера и превратится в планетоподобный объект.

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