США усовершенствовали изучающий Россию самолет

Военно-воздушные силы (ВВС) США усовершенствовали самолет наблюдения OC-135B Open Skies, который в рамках Договора по открытому небу (ДОН) может летать над Россией, изучая соблюдение на ее территории действующих международных соглашений, пишет The Drive.

Издание указывает, что один из двух имеющихся у ВВС самолетов OC-135B Open Skies получил обновление цифровой системы визуализации Digital Visual Imaging System (DVIS), которая в настоящее время проходит испытания. The Drive напоминает, что соответствующий договор, заключенный между ВВС и KIHOMAC на общую сумму 43,9 миллиона долларов, предполагает обновление DVIS у двух OC-135B Open Skies до февраля 2021 года.

Усовершенствование OC-135B Open Skies произошло в соответствии с требованиями ДОН, что впоследствии будет проверено российской стороной, объясняет издание. The Drive напоминает, что в настоящее время США допускают прекращение действия данного соглашения, выгодного более слабым партнерам Вашингтона.

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В апреле пользователь Fighterbomber выложил на YouTube ролик с полетом российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон»).

Главной целью ДОН, подписанного в марте 1992 года и вступившего в силу в феврале 2002 года, заявляется содействие укреплению доверия между государствами через контроль над их вооружениями. В настоящее время соглашение объединяет 34 страны-участницы, включая Россию и США. В рамках ДОН государства имеют право на фиксированное число полетов над территориями друг друга. Перед этим маршрут самолета-разведчика согласовывается с принимающей стороной, представители которой должны присутствовать на борту машины в ходе наблюдательного полета.

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