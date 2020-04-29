США проспонсируют проекты о «советской тирании» в Венгрии

Посольство США в Будапеште решило проспонсировать проекты, которые «будут способствовать правдивому признанию трагических событий Второй мировой войны». С документом диппредставительства ознакомились RT.

В тексте сказано, что эти проекты могут быть связаны с историями об актах «советской тирании» в Венгрии. Они будут предназначены для стран бывшего Советского Союза, где население якобы «до сих пор убеждено в освободительной роли Красной армии».

США хотят выделить около 25 тысяч долларов на их реализацию: деньги можно потратить на создание короткометражных фильмов, проведение конференций и дискуссий. Отмечается, что заниматься проектами могут как венгры, так и американцы, однако стране все же предложили пригласить нескольких экспертов из США. Утверждается, что именно они «помогут понять западные демократические принципы».

В документе подчеркивается, что программы также должны напомнить о важности вклада трансатлантического сообщества в победу над фашизмом. К участию хотят пригласить жителей Венгрии, рожденных после 1985 года.

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