Япония отказалась приезжать на День Победы в Россию 3 сентября из-за Курил

Премьер-министр Японии заявил, что не приедет на празднование Дня Победы в Россию, если оно состоится 3 сентября. Об этом пишет газета «Асахи» со ссылкой на источники в японском правительстве.

Как отмечает издание, в этом случае мероприятия в честь Победы будут посвящены победе над Японией, представители руководства которой подписали акт о безоговорочной капитуляции страны 2 сентября 1945 года. Участие премьера страны будет сопряжено с признанием включения южной части Курил в состав СССР, что Токио считает неприемлемым.

Решение главы правительства донесено до сведения российской стороны по дипломатическим каналам, уточняет «Асахи».

16 апреля стало известно о временной отмене и переносе парада Победы 9 мая на Красной площади. Новая дата проведения военного парада пока неизвестна.

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24 апреля Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. В пояснительной записке отмечается, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны.

2 сентября был объявлен памятной датой — Днем окончания Второй мировой войны — в июле 2010 года. В этот день в 1945 году был подписан Акт о капитуляции Японии. Во всем мире днем окончания Второй мировой войны считают 2 сентября. Между тем в Советском Союзе этим днем считалось 3 сентября. Сохранились плакаты того времени с надписями: «Праздник Победы над Японией — 3 сентября».

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