Из-за переноса парада Победы военнослужащих отправят на карантин

Всех военнослужащих, которые были задействованы в проведении парада Победы на Красной площади, возвратят обратно в части в связи с переносом мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом их также отправят на 14-дневный карантин. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.

По информации издания, всю военную технику, участвовавшую в тренировках парад, после дезинфекции химическими средствами оставят на хранение в общевойсковом соединении Западного военного округа. Кроме того, все транспортные средства, а также железнодорожные вагоны, на которых перевозили участников парада, будут также обработаны. Личному составу выдадут индивидуальные средства защиты.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину непросто далось решение о переносе парада Победы и шествия «Бессмертного полка» из-за распространения коронавируса. Вместе с тем пресс-секретарь президента сказал, что отметить День Победы — «это обязательно», потому что 9 Мая — «святой для всех нас праздник и святой для президента».

16 апреля стало известно о временной отмене и переносе парада Победы на Красной площади. О новой дате проведения военного парада объявят позднее.

По состоянию на 20 апреля зафиксировано 4 268 новых случаев заражения коронавирусом в России. Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. Большее количество инфицированных находятся в Москве и Подмосковье.

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