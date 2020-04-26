Готовившиеся к параду Победы войска возвращены в части

Военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа, привлекаемые для подготовки к параду Победы, возвращены в пункты постоянной дислокации, сообщается на сайте Министерства обороны России.

Все они находятся на карантине по месту службы. Военная, специальная и историческая техника после дезинфицекции временно помещена на хранение в места подготовки к парадам.

По данным пресс-службы, в проведении тренировок парадов и шествий должны были участвовать более 64 тысяч военнослужащих и 1,3 тысячи единиц боевой техники в 181 населенном пункте округа.

16 апреля Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса. Президент заверил, что все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда исчезнет риск для жизни граждан.

20 апреля стало известно о решении вернуть обратно в части всех военнослужащих, которые были задействованы в проведении парада Победы на Красной площади из-за его переноса.

Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 80 949. Умерли 747 человек, выздоровели 6 767.

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