«Донстрой» и ВТБ дали старт программе субсидирования ставки при покупке квартиры

Компания «Донстрой» объявила о начале программы субсидирования ипотеки, которая реализуется в партнерстве с банком ВТБ. Об этом говорится в сообщении девелопера.

В течение первого года с момента покупки квартиры ставка для клиентов компании составит символические 0,1-0,5 процента. При этом размер субсидированной ставки зависит от ипотечной программы, выбранной клиентом. Так, если покупатель приобретает квартиру по партнерской программе ВТБ (ставка для клиентов компании «Донстрой» составляет 8,1 процента), компания субсидирует ставку до 0,1 процента. Чтобы купить квартиру от «Донстрой» по данной программе, первоначальный взнос должен составлять от 25 процентов стоимости квартиры.

Если покупатель решает воспользоваться программой «Ипотека с господдержкой 2020» со ставкой 6,5 процента, компания субсидирует ставку до 0,5 процента. Первоначальный взнос по этой программе составляет от 20 процентов стоимости квартиры со сроком кредитования — до 20 лет и максимальной суммой кредита — 8 миллионов рублей.

В компании «Донстрой» отмечают, что решение о субсидировании ставки было принято с учетом сегодняшней нестабильной ситуации — ведь людям легче планировать свое будущее, если часть финансовых затрат по кредиту берет на себя девелопер.

Кроме того, в период действия в стране режима самоизоляции «Донстрой» предоставил возможность совершать покупку квартиры удобным и безопасным способом — с помощью онлайн-сервисов. Компания использует современные IT-технологии, которые позволяют провести все необходимые операции в дистанционном режиме, не выходя из дома.

