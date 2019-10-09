Дом «Донстроя» первым в России получил статус LEED Gold

Дом «Жизнь на Плющихе» от компании «Донстрой» стал первым в России жилым зданием, получившим сертификат престижной международной системы экологической оценки LEED, сообщает пресс-служба застройщика.

Объект прошел сертификацию по последней версии LEED v4 и по сумме присвоенных баллов получил высокий статус LEED GOLD, что зафиксировано на официальном сайте Совета по экологическому строительству U.S. Green Building Council.

«Мировые стандарты экологичности и энергоэффективности были заложены в "Жизнь на Плющихе" еще на этапе проектирования, а предварительная сертификация по стандартам LEED была проведена на стадии строительства», — уточнил заместитель генерального директора «Дон-Строй Инвест» Андрей Багаев. «Однако по правилам системы LEED, объект получает сертификат только после завершения строительства и подтверждения реализации всех заявленных решений. В начале октября мы ввели объект в эксплуатацию — и сегодня можем уверенно заявить: "Жизнь на Плющихе" официально признана самым "зеленым" жилым домом России», — добавил он.

«Жизнь на Плющихе» обладает всеми параметрами «зеленого здания»: в нем предусмотрено энергоэффективное освещение, эффективная система водосбережения, системы рекуперации тепла, материалы с экомаркировками Green Seal и Ecolabel, индивидуальный тепловой пункт с автоматической регулировкой мощности отопления в зависимости от наружной температуры и так далее. Кроме того, в инженерные системы дома интегрированы системы тонкой очистки и фильтрации воды и воздуха, благодаря которым жители смогут пить родниковую воду из крана и дышать свежим воздухом, очищенным от пыли, бактерий, аллергенов, выхлопных газов и запахов.

Еще одна составляющая эко-проекта — масштабное озеленение территории дома и наличие множества опций для отдыха на свежем воздухе. Благодаря размерам внутреннего двора, составляющим 7,5 тысячи квадратных метров, в нем свободно разместился целый парк: около 50 хвойных и лиственных деревьев-крупномеров высотой от 2 до 5 метров, тысячи кустарников и многолетних цветов. Главным акцентом двора стал уникальный «сухой» фонтан диаметром 8 метров, рядом с которым расположена зеленая зона отдыха «патио» с перголами-навесами из натуральной лиственницы, скамейками и подвесными креслами-качелями.