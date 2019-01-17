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Выручка «Донстроя» за 2018 год составила 68 миллиардов рублей

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Общая выручка компании «Донстрой» по итогам 2018 года достигла 68 миллиардов рублей. Это абсолютный максимум в 25-летней истории компании, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе девелопера.

«Достигнутый результат на 49 процентов превышает наш предыдущий рекорд по выручке, поставленный в 2017 году: 45,57 миллиарда рублей, — прокомментировала новость генеральный директор «Дон-Строй Инвест» Алена Дерябина. — Один из факторов финансового успеха компании — сбалансированное развитие девелоперского портфеля: в 2018 году мы вывели на рынок четыре новых проекта общей площадью около 370 тысяч квадратных метров — как в традиционных для "Донстроя" сегментах — жилищный комплекс бизнес-класса Freedom и дом класса luxe "Дом на Тишинке", так и в новом классе комфорт —жилые комплексы Fresh и "Огни"».

Кроме того, компания сдала первые дома в своих флагманских проектах «Символ» и «Сердце Столицы». Также был досрочно введен в эксплуатацию жилищный комплекс «Суббота». Всего в минувшем году «Донстрой» ввел в эксплуатацию 482,8 тысячи квадратных метров, то есть в 3,3 раза больше, чем в 2017-м. По сравнению с 2017 годом, объем проданных жилых площадей в объектах компании вырос на 73 процента, а количество реализованных квартир — на 92 процента.

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