«Донстрой» открыл продажу квартир в онлайне

«Донстрой» запустил сервис онлайн-продаж, позволяющий клиентам компании проводить сделки по покупке квартиры удаленно, без посещения офиса продаж. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе застройщика.

Как отмечают специалисты компании, до сих пор электронные сервисы на рынке недвижимости давали возможность совершить удаленно отдельные действия — например, онлайн-бронирование или электронную регистрацию договора в Росреестре. Теперь же у покупателей есть возможность провести удаленно всю сделку.

В компании также рассказали, что все основные этапы онлайн-сделки осуществляются через личный кабинет на сайте компании «Донстрой». Для оформления сделки клиенту необходимо иметь квалифицированную электронную цифровую подпись (ЭЦП). Кроме того, процесс регистрации сделки в Росреестре проходит электронным способом, что также исключает необходимость личного присутствия покупателя.

На сегодняшний день онлайн-покупка доступна в восьми проектах компании Донстрой.