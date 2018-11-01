«Донстрой» инвестировал 500 миллионов рублей в Шелепихинскую набережную

Компания «Донстрой» завершает работы по благоустройству Шелепихинской набережной рядом с кварталом «Сердце Столицы». Новое прогулочное городское пространство, открытое для всех москвичей, занимает участок длиной более 600 метров и площадью порядка 5 гектаров, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе застройщика.

«Объем наших инвестиций в благоустройство набережной составляет 500 миллионов рублей, но мы осознанно идем на эти затраты, поскольку считаем улучшение качества городской среды задачей, важной не только для городских властей, но и для девелоперов», — рассказал руководитель департамента развития проектов «Дон-Строй Инвест» Станислав Архипов. «Еще пару лет назад это была заброшенная, замусоренная территория бывшей промзоны, небезопасная для людей и абсолютно непригодная для прогулок. Сегодня это открытое пространство, куда смогут приезжать люди — с семьей, с детьми, с друзьями — и с комфортом гулять среди зелени у реки. Мы устроили здесь спортивные зоны, детские игровые площадки, места для отдыха и пикников, чтобы любой человек мог с удовольствием провести здесь время», — отметил он.

К разработке концепции новой набережной «Донстрой» привлек архитектурное бюро Wowhaus, авторов благоустройства таких известных городских пространств, как Крымская набережная, Парк Горького, ВДНХ, парк Сокольники.

Территория набережной включает три зоны активностей. Первая — площадь для встреч и мероприятий со смотровой площадкой на реку и «Москва-Сити», а также универсальной спортивной площадкой. Здесь же установлен эффектный четырехметровый арт-объект «Луна» от известного российского художника Леонида Тишкова.

Вторая зона, предназначена для активного семейного отдыха с местами для пикника, креативными детскими и игровыми площадками. Здесь устанавливаются красивые перголы и навесы, стильная уличная мебель — столики, парковые скамейки, шезлонги. Детские площадки оборудованы самыми современными игровыми и развивающими комплексами с разнообразными горками и качелями, элементами скалолазания. Отдельная зона отведена под скейт-парк с трассой памп-трека для популярных у подростков и молодежи занятий с велосипедом, роликами или скейтбордом.

Ландшафтный парк с искусственными холмами, прогулочными и беговыми маршрутами и тихими зонами релакса, оформленными в модной «природной» стилистике new perennials составляет третью зону активности.

Популярности нового рекреационного пространства среди горожан будет способствовать расположение на первой линии квартала «Сердце Столицы» крупного инфраструктурного блока, включающего торговый центр с супермаркетом, фитнес-центр с бассейном, ресторан с видовой террасой, многочисленные кафе и кофейни. Вместе с прогулочной набережной это образует новую точку притяжения в районе рядом с центром города и деловым центром «Москва-Сити».