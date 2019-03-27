На западе Москвы появится мегапроект «Донстроя»

Компания «Донстрой» начала реализацию масштабного проекта на западе Москвы, на границе с ландшафтным заказником «Долина реки Раменки». Территория проекта занимает 55 гектаров, 29 из них будут отведены под застройку, в том числе 7,5 гектаров — под социальные объекты, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Зеленые пространства займут около трети территории мегапроекта.

Всего будет построено 1,155 миллиона квадратных метров недвижимости, 930 тысяч из них придется на жилье, 169 тысяч — на коммерческую недвижимость, 56 тысяч — на социальные объекты, в числе которых два образовательных кластера со школами на 2750 мест и детскими садами на 1200 мест. Всю застройку свяжет более десяти километров новых дорог с пятью новыми маршрутами общественного транспорта, также запланирована сеть пешеходных, беговых и велосипедных дорожек общей протяженностью порядка 12 километров.

Как рассказала генеральный директор АО «Дон-Строй Инвест» Алена Дерябина, объем инвестиций в реализацию всего проекта составит, по предварительной оценке, порядка 128 миллиарда рублей. Около четверти этой суммы будет вложено в развитие транспортной и социальной инфраструктуры, строительство инженерных сетей, благоустройство и озеленение.

Проект ориентирован на разные целевые аудитории, подчеркнула Дерябина, отметив, что в его составе появится жилье различных сегментов: комфорт- (ЖК «Огни»), бизнес- (ЖК «Событие») и премиум (ЖК «Река»). «В первом ЖК "Огни" за полгода у нас продано уже 50 процентов квартир, — рассказала Алена Дерябина. — В "Событии" продажи стартовали только в марте, но темпы реализации не ниже».

Проект будет реализован по мастер-плану, разработанному британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London. Ключевой идеей мастер-плана стало продление природной зоны вглубь застройки через систему «зеленых коридоров»: бульваров, скверов, пешеходных пространств. Два главных бульвара свяжут все жилые кварталы со станциями метро, объектами инфраструктуры и долиной реки Раменки. Концепцию ландшафта и общественных пространств проекта разрабатывает российское бюро Wowhaus.

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