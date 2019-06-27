«Донстрой» реализует шесть проектов без открытия эскроу-счетов

Девелоперская компания «Донстрой» первой из московских застройщиков отчиталась о подготовке к вступлению в силу с 1 июля изменений законодательства о долевом строительстве. Из 11 строящихся сегодня проектов компании шесть получили в Москомстройинвесте заключение о соответствии критериям готовности (ЗОСК), что позволит продолжить их реализацию по старым правилам, говорится в сообщении компании. Остальные пять проектов будут продаваться через механизм эскроу-счетов (условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств).

Проекты, получившие ЗОСК, находятся в высокой стадии готовности, имеют большой объем проданных площадей и предусматривают строительство объектов социальной инфраструктуры. В их числе — флагманские проекты компании «Сердце Столицы» и «Символ» (два квартала, входящих в первую очередь строительства), Freedom, «Жизнь на Плющихе», «Дом на Тишинке». Общая площадь этих объектов составляет около 610 тысяч квадратных метров.

С использованием эскроу-счетов с 1 июля будет реализовываться вторая очередь проекта «Символ» (квартал «Смелость»), ЖК Fresh и объекты, входящих в новый квартал компании в Раменках — «Огни», «Событие» и «Река». Общая площадь текущего строительства по этим проектам составляет около 403 тысяч квадратных метров.

«За прошедший год мы полностью адаптировали бизнес-процессы к механизмам проектного финансирования, и уверены, что переход на новые правила пройдет без каких-либо стрессов как для компании, так и для наших клиентов, — отметила генеральный директор компании «Дон-Строй Инвест» Алена Дерябина. — Тем не менее, возможность реализации по «старой схеме» шести проектов, составляющих 60 процентов от текущего объема строительства компании, позволит нам осуществить этот переход максимально плавно и системно. Для наших покупателей это также означает сохранение доступной стоимости нашего продукта: любая корректировка цен по данным проектам будет связана исключительно со строительной готовностью и темпами продаж, а не с изменением механики финансирования проекта».

С 1 июля 2019 года вступают в силу изменения, предусмотренные новой редакцией закона об участии в долевом строительстве. После этой даты возможность реализации проектов без открытия эскроу-счетов определяется контролирующим органом по итогам аудита строительной и финансовой готовности проекта, а также объема реализованной недвижимости.

Согласно утвержденным правительством РФ критериям, для получения ЗОСК степень готовности объектов должна составлять не менее 30 процентов, а общая площадь проданной по ДДУ недвижимости — не менее 10 процентов от общего объема. Если в рамках реализации проекта предусмотрено строительство социальных объектов, степень готовности может быть снижена до 15 процентов.