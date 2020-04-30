Эмили Ратаковски снялась для рекламы в прозрачном топе без нижнего белья

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Inamorata. Серия откровенных фото появилась в ее Instagram-аккаунте.

На первом опубликованном кадре 28-летняя Ратаковски позирует без бюстгальтера в коричневом кроп-топе, сквозь который просвечивается ее обнаженная грудь. Знаменитость также сфотографировали в двухцветной укороченной футболке с принтом в виде монограммы Inamorata. На последнем снимке из серии модель запечатлели спиной к фотографу в купальнике и рубашке бренда.

Фото опубликовано @emrata

«Вы готовы? Новая коллекция @inamoratawoman на этой неделе», — подписала пост Ратаковски. Публикация набрала 942 тысячи лайков и почти три тысячи комментариев, в которых подписчики восхитились внешним видом модели. «Я в восторге», — отметил один. «Можно получить тебя в комплекте с бельем?» — поинтересовался второй. «Какая красотка», — написал последний.

В апреле Эмили Ратаковски также попозировала топлес для собственного бренда Inamorata. Она снялась без бюстгальтера в черных трусах марки в ванной комнате напротив зеркала. Их стоимость составляет 75 долларов (5580 рублей). На кадре волосы модели завернуты в белое полотенце.

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