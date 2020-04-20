Эмили Ратаковски опубликовала фотографию топлес на карантине

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком топлес на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса. Фотография была опубликована в ее Instagram-сторис.

На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в ванной комнате без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками. Ее запечатлели с мокрыми растрепанными волосами и естественным макияжем. Из аксессуаров на супермодели —только тонкий золотой чокер.

Ратаковски также добавила фото в свой Instagram-аккаунт. Поклонники модели восхитились ее внешним видом в комментариях под постом. «Шикарная фотка», «Как у тебя получается быть такой прекрасной?», «Обожаю тебя, красотка», — писали они.

В апреле Эмили Ратаковски также разместила в социальной сети откровенный снимок во время самоизоляции. Ее сфотографировали в купальнике собственного бренда Inamorata за 80 долларов (5886 рублей) с оголенной грудью. На опубликованном кадре модель держит лимон в руках.

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