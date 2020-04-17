Эмили Ратаковски поделилась фото топлес во время самоизоляции

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре знаменитость позирует топлес в купальнике собственного бренда Inamorata, держа лимон и прикрывая обнаженную грудь руками. Бикини продается на сайте марки за 80 долларов (5886 рублей).

Подписчики модели восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией с миллионом лайков. «Вау!!», «Клевая!», «Как ты можешь быть такой??», «Горячая Эмили», — отмечали они.

В апреле Эмили Ратаковски уже публиковала фото без бюстгальтера на карантине. Ее запечатлели лежащей на ковре в кружевных трусах и синем длинном халате. На снимке она обнимает свою собаку по кличке Коломбо. «Его тошнит от объятий», — подписала девушка пост.

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